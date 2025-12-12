「パソコン買うなら今！」投稿でアクセス殺到　メモリ高騰が背景、メーカーはどう対応

パソコンについて、「買うなら今です......！！」などと国産メーカー「マウスコンピューター」（東京都千代田区）が公式Xで呼びかけて、反響を呼んでいる。

メモリが高騰して、値上がる恐れがあるというのが理由だ。どんな状況になっているのだろうか。

「PCが売り切れてしまうような状況ではございません」

「現在パソコン購入をご検討中の方へ」。マウスコンピューターの公式Xは2025年12月10日、こう切り出して消費者に呼びかけた。

「悪いことは言いません、なるべくお早目の購入をオススメします！！本当に！！ 買うなら今です......！！」

その理由には触れなかったが、メーカーが緊迫した声明を出すのは異例だ。

この投稿は、3万件以上の「いいね」が集まり、様々な声が寄せられた。

周辺機器メーカー大手「エレコム」が、「ほんとに・・・」と公式Xで反応し、マウスコンピューターも、「いやほんとに 助けて......」と悲鳴を上げた。

同社は、リプライに次々に反応しており、メモリが高騰しているためかと聞かれると、「それです」と答えた。

「正直すでに来てます......」

「もっと怖いのは来年の新生活需要ですかね......」

さらに投稿を続け、各社ネットニュースにも取り上げられて、情報が拡散した。

その影響で、同社の公式サイトを見に行く人が殺到した模様で、翌11日には、「アクセス集中しており、繋がりづらい状況で大変申し訳ございません......」と謝罪した。そのうえで、「今日すぐにPCが売り切れてしまうような状況ではございませんのでご安心ください」と冷静な対応を呼びかけた。サーバーを増強した結果、この日のうちにはサイトにつながりやすくなったという。

リプライを見ると、消費者の反応は複雑だった。「それだけ事態は深刻ということ......」「これ見て買ってしまった」といった声が上がる一方、「そんなに上がるとは思えないけどね」「情弱騙す口実だぞ」と疑心暗鬼になる向きもあった。