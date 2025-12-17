「育休もらい逃げ」で退職代行、依頼は原則「お断り」　労組運営の代行サービス見解「支えている方の権利も重要」

育休後に職場復帰することなく退職するいわゆる「育休もらい逃げ」をめぐり、合同労働組合「私のユニオン」が運営する退職代行サービス「退職サポート」の公式Xが2025年12月15日、「『育休後に職場復帰しないで退職』するケースでの退職代行のお引き受けは原則しておりません」と投稿した。

退職サポート運営担当者は取材に、「育児休業という制度は利用する方、そして我々のような退職代行のモラルが問われると考えております」とコメント。例外的に退職代行を引き受けたケースや、ほかに依頼を原則断っているというケースについても明かした。

「職場復帰せず有給をすべて取得して辞めたい」問い合わせは多い

「育休もらい逃げ」をめぐっては、読売新聞社のメディア「大手小町」が15日に配信した「『育休もらい逃げ』は制度の悪用？ 職場復帰しないで退職する女性に罵詈雑言『これから育休取りたい人たちに大迷惑』」と題した記事がヤフーニュースのトップに掲出される「トピックス」に選出されたほか、X上でも注目を集め、話題になっていた。

退職サポート公式Xはこの記事を引用し、「育休明けでの退職代行の問い合わせは結構あります」と明かした。特に「育休後に職場復帰せず有給をすべて取得して辞めたい」といった問い合わせが多いとした。

しかし、退職サポートでは、「育休という制度の趣旨を考え『育休後に職場復帰しないで退職』するケースでの退職代行のお引き受けは原則しておりません」と伝えた。なお、「納得できる理由がある場合は除きます」と補足した。

続けて、「労働組合としては育休明けで辞める方の権利と同様に、育休制度を職場で支えている方の権利も重要と考えていますので、育休明けの取り扱いは『法律上問題ないからOK！』とはなりにくいと思います」と見解を示した。

この投稿はXで注目を集め、「退職代行業者が退職代行できませんって言うって相当なことだよね？？」「制度の趣旨だよね、ほんとに」といった声が寄せられている。