J-CAST ニュース

れいわ・奥田芙美代氏の国会原稿、事前に「ストップ」の可能性通達　大石晃子氏が反論...「発言抑制」「許容範囲」主張

2026.02.27 13:59
政治班

   れいわ新選組の大石晃子共同代表が2026年2月26日にXで、同日の参院本会議での同党・奥田芙美代共同代表の代表質問の原稿をめぐり、「『不穏当な発言があれば質疑中にストップさせる』と国対に伝えられました」として、「発言抑制は危険」などと主張した。

   参院本会議では、関口昌一議長が奥田氏の発言について「速記録を調査の上、発言中に不穏当な言質がありますれば、議長において適切に措置いたしたいと存じます」と述べる場面があった。

  • れいわ新選組・大石晃子共同代表（26年2月8日撮影）
    れいわ新選組・大石晃子共同代表（26年2月8日撮影）
  • れいわ新選組のYouTubeチャンネルより
    れいわ新選組のYouTubeチャンネルより
  • れいわ新選組・大石晃子共同代表（26年2月8日撮影）
  • れいわ新選組のYouTubeチャンネルより

発言ストップはなかったが...議長が注意「速記録を調査」

   大石氏は、奥田氏の質問時間の前にXで、「【重要】本日の参議院運営委員会で、れいわ新選組（奥田ふみよ議員）の質問原稿について」とするポストを投稿。「『不穏当な発言があれば質疑中にストップさせる』と国対に伝えられました」と報告した。

   大石氏によれば、「これまでも本会議登壇のみならず予算委員会などでも理事会から同様の圧力がかけられ、れいわは毅然と対応してきました」という。

   続けて、「多数を占める政党の主観による発言抑制は危険ですし、原稿の内容は前例としても許容範囲でしかありません」と主張。「言論弾圧、許したらダメ」と訴えた。

   参院本会議では、奥田氏の発言が遮られることはなかったものの、奥田氏の質問と高市早苗首相の回答が終わると、関口議長が「奥田君の発言につきましては、速記録を調査の上、発言中に不穏当な言質がありますれば、議長において適切に措置いたしたいと存じます」と述べていた。

代表質問で訴え「子どもを殺す暴力政治が...」
続きを読む
1 2
全文表示
れいわ新選組
大石晃子
奥田芙美代
姉妹サイト