社民・大椿氏、党首選後会見の「発言封じ」背景を推測　共倒れの「沖縄2区」問題が尾を引いた？

社民党の大椿裕子前参院議員が2026年4月8日夜、Xを更新し、6日の党首選開票後の記者会見で、福島瑞穂党首に敗れた大椿氏とラサール石井氏の発言が認められなかった背景に、「沖縄2区」問題があるとの持論をつづった。

「直接、謝罪の言葉が欲しいですけどね」

同党初となる決選投票後に行われた6日の会見では、記者が立候補した大椿氏やラサール石井氏にコメントを求めたが、司会者が党首への質問に限るよう指示。

福島氏は「今日は、私の党首の就任の記者会見なので、私がお答えしたい」と述べた。大椿氏は「もう少し候補者を平等に扱ったらどうですか」と非難し、会見場を途中退出していた。

福島氏は8日の記者会見で、6日の記者会見について「党首選挙実施本部の仕切りで行われていた」「ペーパーで通知をもらっていた」と説明。

その上で、「とはいえ、大椿裕子さんやラサール石井さんに対して、現場での私の配慮が足りなかった点がありました」として謝罪した。

一方の大椿氏は、Xで「直接、謝罪の言葉が欲しいですけどね」と不満をあらわにしたほか、「党首選実施本部としては最後まで3人で会見する様にと伝え続けたとの事ですが、食い違いが生じていますね」と主張している。