【現役ドラフト】ロッテ移籍の井上広大、「本命が選ばれた」　阪神OB見解...期待されたが「監督は物足りなさ感じたと思う」

プロ野球中日、西武、阪神でプレーした野球解説者の田尾安志氏（71）が、2025年12月9日にユーチューブを更新し、現役ドラフトで阪神からロッテに移籍した阪神・井上広大外野手（24）について「本命が選ばれた」との見解を示した。

「現役ドラフトは、やはり井上広大だった」

現役ドラフトは、出場機会に恵まれない中堅選手の移籍活性化を狙いとして導入されたもので、22年オフに初めて実施された。第4回目となる今回は9日に行われ、12球団で12選手の移籍が決まった。

大阪・履正社高校出身の井上は、19年ドラフト会議で阪神から2位指名され入団した。高校時代は通算49本塁打を記録し、大型外野手として期待された。

ルーキーイヤーの20年は、シーズン終盤の10月15日に1軍デビューを飾り、計6試合に出場した。

2年目以降も1軍に定着することなく、最多出場は24年の23試合で、打率.212、3本塁打、8打点を記録。今シーズンは、わずか1試合の出場にとどまった。

野球解説者として井上を追ってきた田尾氏は、「毎年期待されながら1軍での結果が伴わないという選手だった」と評し、「このチャンネルの中でも、『現役ドラフトは井上広大ではないか』という方がおられて、僕もそういうふうに思っていた。やはり井上広大だったのだなと。本命が選ばれた気がします」と率直に語った。